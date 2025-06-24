Словаччина готова підтримати санкції проти Росії. Але є умова
- Автор:
- Олександр Булін
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CTK/Deml Ondře
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна готова підтримати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Але Словаччині потрібні «гарантії» на €20 мільярдів.
Про це пише європейське медіа Euractiv.
У понеділок, 23 червня, Рада ЄС провела перемовини стосовно 18-го пакету санкцій проти Росії, який раніше запропонувала Європейська комісія. Серед іншого, він пропонує знизити граничну ціну, яку обмежують G7 і ЄС, на російську сиру нафту з $60 до $45 за барель.
Після перемовин Бланар заявив, що пакет не матиме негативного впливу економіку Словаччини і країна готова його підтримати. Однак Словаччина звернеться з проханням про «гарантії» та підтримку, щоб помʼякшити наслідки відключення від російських джерел енергії. Це передбачає інший план, запропонований Єврокомісією в рамках проєкту REPowerEU. За словами Бланара, існують арбітражні ризики, які можуть сягнути €20 мільярдів.
- 17 червня Єврокомісія запропонувала повністю зупинити імпорт нафти й газу з РФ до кінця 2027 року. За пропозицією нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року.
- 23 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина і Словаччина не підтримають 18-й пакет санкцій проти Росії. За його словами, обидві країни проти планів Європейського Союзу повністю відмовитись від імпорту російських енергоносіїв.