Ізраїль заявив, що Іран порушив перемирʼя — міністр оборони доручив атакувати Тегеран

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Армія оборони Ізраїлю заявила про новий запуск балістичних ракет з Ірану всього через годину після того, як Ізраїль підтвердив припинення вогню.

Про це пише The Times of Israel.

За даними медіа, Іран випустив по Ізраїлю щонайменше дві балістичні ракети. Обидві були перехоплені.

Після цього міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що доручив ЦАХАЛ «рішуче відповісти на порушення режиму припинення вогню з боку Ірану потужними ударами по цілях режиму в самому серці Тегерану».

Начальник Генерального штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Еяль Замір також заявив, що через порушення перемирʼя Ізраїль завдасть по Ірану «потужного удару» у відповідь.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму. Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. А 14 червня Ізраїль заявив, що здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану. Атаки між країнами тривали до ранку 24 червня.

Ізраїль звертався до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму. І в ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Після цього Іран атакував Ізраїль і запустив щонайменше 27 ракет двома залпами. Понад 80 людей постраждали.

У ніч проти 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За кілька годин після цього Ізраїль підтвердив початок перемирʼя.