Axios: Іран запустив ракети по американських базах на Близькому Сході (оновлено)

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Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних обʼєктах цими вихідними.

Про це пише Axios з посиланням на джерела.

Шість ракет було запущено в бік Катару, ще одна ракета — в бік Іраку.

«Білий дім і Міністерство оборони знають про потенційні загрози авіабазі Аль-Удейд у Катарі та уважно стежать за ними», — заявив високопоставлений чиновник Білого дому виданню Axios.

Агентство Reuters пише, що в столиці Катару місті Доха чутно вибухи.

Авіабаза Аль-Удейд у Катарі є найбільшою військовою базою США в регіоні. Протягом останніх тижнів багато літаків і персоналу бази евакуювали.

Незадовго до цього Катар оголосив про тимчасове закриття свого повітряного простору через зростання регіональної напруженості.

Оновлено о 20:25. Іран підтвердив атаку по американській базі Аль-Удейд у Катарі.

У Вищій раді національної безпеки Ірану заявили, що кількість ракет, використаних у цій операції, відповідала кількості бомб, які США застосували під час нападу на іранські ядерні об’єкти.

Jerusalem Post пише, що йдеться про щонайменше 10 балістичних ракет.

Що передувало

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерних обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 по ядерному обʼєкту в Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі й третьому об’єкту — в Ісфагані. Про деталі операції тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Після цього Іран атакував Ізраїль і запустив щонайменше 27 ракет двома залпами. Понад 80 людей постраждали.

Американський телеканал NBC News писав, що США готуються до можливого удару Ірану у відповідь у найближчі 48 годин. Медіа також повідомляє, що за кілька днів до того, як Трамп ухвалив остаточне рішення завдати удару по ядерних об’єктах, Іран надіслав йому приватне попередження. У ньому йшлося про те, що у відповідь Іран організує терористичні атаки на території США, які виконуватимуть «сплячі» осередки всередині країни. Про це повідомили двоє американських чиновників і ще одна людина.