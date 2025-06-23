«Чому б не змінити режим???» Трамп переконує, що удари США завдали «монументальної» шкоди ядерним обʼєктам в Ірані

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Maxar Technologies / Reuters

Президент США Дональд Трамп спростував слова іранських посадовців, які применшувати масштаб наслідків від американських ударів. Він заявив, що «знищення» є точним описом результату атаки на ядерні обʼєкти в Ірані.

«Супутникові знімки показали, що всі ядерні об’єкти в Ірані зазнали монументальних руйнувань. Слово «знищення» цілком доречне! Біла споруда, яку видно на знімках, глибоко вбудована в скелю — навіть її дах розташований значно нижче рівня землі та повністю захищений від полум’я. Найбільших ушкоджень зазнали підземні частини об’єкта. Влучання було точним!» — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Супутниковий знімок ядерного об’єкта Фордо в Ірані від 14 червня 2025 року. Maxar Technologies / Reuters

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені». Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет зазначав, що збитки від удару ще оцінюють.

«Усі наші високоточні боєприпаси влучили туди, куди ми хотіли, і мали бажаний ефект», — наголошував міністр.

Напередодні, 22 червня, Піт Гегсет також казав, що операція не була спрямована проти режиму в Ірані.

Водночас Дональд Трамп зробив допис, у якому запитав: «якщо нинішній іранський режим не здатний ЗРОБИТИ ІРАН ​​ЗНОВУ ВЕЛИКИМ, чому б не змінити режим???»

Наслідки від ударів зазвичай оцінюють аналітики розвідки та розвідувальні команди, які використовують дані з дронів, супутників, радарів або наземних звітів.

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що поки що неможливо оцінити збитки, завдані ядерному об’єкту у Фордо.

Що передувало

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт Фордо, дві бомби GBU-57 по ядерному обʼєкту в Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту Натанзі та третьому об’єкті в Ісфахані.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Після цього Іран атакував Ізраїль і запустив щонайменше 27 ракет двома залпами. Понад 80 людей постраждали.

Американський телеканал NBC News писав, що США готуються до можливого удару Ірану у відповідь у найближчі 48 годин.