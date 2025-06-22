«Іранській ядерній програмі має бути покладено край»: так МЗС України зреагувало на удари США по ядерних обʼєктах Ірану

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Міністерство закордонних справ України зреагувало на американські удари по трьох ядерних обʼєктах Ірану в ніч на 22 червня і заявило, що «іранській ядерній програмі має бути покладено край», щоб вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам.

«Констатуємо, що саме агресивність дій іранського режиму, його тривала деструктивна політика з підриву міжнародного миру та безпеки, включаючи вороже ставлення як до Ізраїлю, так і до багатьох інших націй, призвели до нинішнього розвитку подій», — йдеться в заяві.

У відомстві додали, що мирні зусилля стосовно ядерного нерозповсюдження в Ірані тривали роками, але не були результативними. Ще весною американська сторона попереджали Тегеран про наслідки, якщо з їхнього боку не буде «конструктивних кроків». Разом з тим Іран за допомогою своїх проксі продовжує дестабілізувати безпекову ситуацію на Близькому Сході, створюючи дедалі більше загроз миру та безпеці в регіоні.

У МЗС наголосили, що зараз США спільно з Ізраїлем направили чіткий сигнал іранському режиму про неприпустимість продовження його політики, спрямованої на дестабілізацію безпекової ситуації на Близькому Сході.

У Міністерстві закордонних справ переконані, що саме рішуча політика «миру завдяки силі», яка вже зараз позбавляє іранський режим засобів терору та дестабілізації регіону, здатна зміцнити міжнародний мир і безпеку не лише на Близькому Сході, але і в Європі.

Україна приєднується до міжнародної спільноти, закликає сторони знизити напругу в регіоні та поставити в пріоритет пошук дипломатичних рішень за столом переговорів.

«Що стосується майбутнього Ірану, переконані, що іранський народ, який має славетну багатотисячолітню історію, заслуговує на гідне, вільне та щасливе життя в мирі та порозумінні як з Ізраїлем, так і з усіма іншими народами світу, а не на засилля нинішнього режиму з його орієнтацією на війну, терор, брехню та одвічну конфронтацію», — наголосили у відомстві.

Україна має моральне право констатувати, що ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими. У МЗС нагадали, що Іран надає військову допомогу РФ, зокрема постачає БпЛА та технології.

«Ми неодноразово привертали увагу міжнародного співтовариства, що такі дії Ірану є грубим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2231 (2015), зокрема пункту 4 додатку В цього документа, а відтак вимагають необхідної реакції», — йдеться в заяві.

МЗС вкотре закликало іранське керівництво припинити надавати Москві допомогу і зауважило, що завершення російської агресії проти України так само вимагає рішучості, лідерства та збільшення тиску на тих, хто не демонструє конструктиву заради досягнення миру. Зокрема, мова про санкційні удари по російських нафтових прибутках і воєнному бюджету, тиску на Росію та посилення оборонних спроможностей України.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це була відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану.

А 14 червня Ізраїль заявив, що здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану. Атаки між країнами тривають досі.

Ізраїль звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Після цього Іран атакував Ізраїль і запустив щонайменше 27 ракет двома залпами. Понад 80 людей постраждали.

NBC News писало, що США готуються до можливого удару Ірану у відповідь у найближчі 48 годин.