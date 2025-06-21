Зеленський: Росія передала тіла 20 своїх окупантів замість полеглих українських військових під час репатріації

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Президент Володимир Зеленський заявив, що під час репатріації тіл загиблих військових Росія передала Україні 20 людей, які виявилися російськими окупантами. Серед них був також ізраїльський найманець, який воював за РФ.

Про це передає кореспондентка «Бабеля» із зустрічі президента з журналістами.

Тіло громадянина Ізраїлю росіяни передали з його ізраїльськими документами, іноді передають тіла громадян Росії з їхніми російськими паспортами.

«Хоча нам вони сказали, що це [передані тіла] — тільки українці й тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована», — зазначив Зеленський.

Коли у нього запитали, як на це реагує російська сторона, він відповів: «Ніяк. Кажуть, що не може такого бути». Однак Україна не вірить, що це випадковість.

На думку президента, росіяни спробують доводити, що росіян загинуло не так багато, як насправді.

«Бо якщо настане такий момент, коли Путін захоче когось мобілізувати, — його суспільство буде боятися. Але якщо показати, що на кожного військового начебто сотня загиблих українців, то наче воно не так страшно виглядає», — сказав він.

Зеленський переконаний, що Росія використовує такі обміни, щоб створити для президента США Дональда Трампа видимість своєї відкритості до домовленостей і в такий спосіб «відірвати США від України».

«Якщо відбудеться ще, наприклад, кілька зустрічей, росіяни демонструватимуть США, що триває дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни, буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно», — резюмував президент.

Що передувало

На перемовинах між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня сторони домовились про великий обмін у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Тоді ж домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів.

У межах останніх обмінів вдалося повернути майже 6 тисяч тіл. Кремль повертає тіла загиблих у вкрай понівеченому стані, а під час останніх репатріацій передали ще й тіла окупантів. Україна встановлює імена загиблих росіян, які РФ під час репатріації передала під виглядом полеглих українських бійців.

Україні знадобиться понад рік, щоб ідентифікувати тіла загиблих українських громадян, які передала Росія.