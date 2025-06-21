BBC: Проти Трістана Тейта відкрили нове розслідування. Цього разу за втручання в румунські вибори

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Tristan Tate/X

Румунські правоохоронці розпочали розслідування стосовно інфлюенсера Трістана Тейта за звинуваченнями в порушенні ним виборчого законодавства.

Про це пише BBC.

Розслідування, яке підтвердили джерела в поліції, зосереджене на публікації в соціальних мережах, якою Тейт нібито поділився в день виборів і яка містила прямі або приховані політичні повідомлення, що є незаконним у Румунії. Це може бути правопорушенням, повʼязаним з іноземним втручанням у вибори та веденням передвиборчої агітації в обмежені періоди.

На виборах в Румунії Трістан Тейт відкрито підтримував ультраправого кандидата Джордже Сіміона. У відео, яке Тейт опублікував в X у день виборів, він каже, що «не проводить передвиборчу кампанію» і як «американець, який використовує американську соцмережу в Дубаї для обговорення політичних питань», він «не підпадає під дію румунського закону про «заборону передвиборчої кампанії»».

Його викликали на допит. За повідомленнями, старший брат Трістана Ендрю непричетний до цієї справи.

Справа Тейтів

Ендрю Тейт народився у США, там він зробив успішну карʼєру кікбоксера, потім переїхав до Британії. У 2016 році його виключили з британського телешоу «Великий брат» через відео, на якому він напав на жінку. Потім він відкрив «бізнес вебкамер», який назвав «розвагою для дорослих». Відомим він став після заяви в дописі у твіттері про те, що жінки мають «нести відповідальність» за сексуальне насильство. Загалом він відомий у соціальних мережах своїм «ультрамаскулінним» та «ультрарозкішним» способом життя. Тейт регулярно зʼявлявся у відеороликах зі своїм парком дорогих спортивних автомобілів, приватних літаків та у відпустках на дорогих курортах.

Тейтів уперше заарештували в Бухаресті у грудні 2022 року. Обох братів тримали під вартою до березня, а потім посадили під домашній арешт.

У серпні 2023 року арешт скасували, але при цьому братам заборонили залишати один з районів Бухаресту. Обох звинувачують не тільки у зґвалтуванні та торгівлі людьми, але й у тому, що вони обманом використовували сімох жінок для сексуальної експлуатації за обіцянки стосунків або шлюбу.

У серпні 2024 року бухарестський суд відправив Ендрю Тейта під домашній арешт, поки прокуратура розслідує нову справу щодо торгівлі неповнолітніми та сексу з неповнолітніми.

До січня 2025 року братам забороняли залишати Румунію, однак потім румунська влада раптово зняла обмеження. Financial Times писала, що цього вимагала адміністрація Дональда Трампа, якого активно підтримує Ендрю Тейт. У лютому брати Тейт вилетіли до США.

Однак у Румунії заявили, що суд над Тейтами продовжиться і вони повинні будуть приїжджати на судові засідання. Після цього генпрокуратура Флориди почала кримінальне розслідування проти них. Невдовзі після цього брати повернулись до Румінії та заявили, що «хочуть очистити свої імена».