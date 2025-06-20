Естонія почала будівництво Балтійської оборонної лінії на кордоні з РФ

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Сили оборони Естонії разом із Центром державних оборонних інвестицій почали будівництво Балтійського оборонного рубежу на південно-східному кордоні країни, де та межує з Росією. Зараз там риють протитанкові рови. До кінця року планують звести до 28 бункерів і облаштувати 10 майданчиків для зберігання майна.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

В естонському селі Вінскі, що на кордоні з РФ, копають протитанковий рів глибиною близько трьох метрів, завширшки чотири метри і протяжністю чотири кілометри. Він повинен буде зупинити наступ противника, уповільнивши цим його дії — це дасть Естонії час зреагувати. Рів прокладають між уже наявним затримувальним парканом і прикордонними стовпами.

«Його прокладають переважно з нашого боку кордону, щоби створити ще одну додаткову перешкоду», — розповів підполковник Айнар Афанасьєв, начальник інженерного підрозділу дивізії Сил оборони Естонії.

Рови копають уздовж кордону там, де цього потребують Сили оборони. У майбутньому вони стануть частиною прикордонної інфраструктури, яка в мирний час також допоможе краще стежити за кордоном.

«Наразі роботи ведуться на землях, які належать Міністерству внутрішніх справ. Щодо інших ділянок — проєктування ще триває. Після його завершення стане зрозуміло, скільки приватних власників або муніципалітетів потрібно буде залучити. Є три варіанти домовленості: ми можемо викупити потрібну землю, орендувати її або обміняти на іншу, рівноцінну ділянку», — каже керівник проєкту з боку Центру оборонних інвестицій Армін Сіїливяск.

Це все частина будівництва Балтійського оборонного рубежу, на який цього року Центр оборонних інвестицій виділив €4,4 мільйона. Очікують, що 28 бункерів і до 10 зон для зберігання будуть готовими до осені — місця для них вже узгоджують.

Що передувало

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія, намагаються протидіяти імовірним військовим загрозам з боку РФ і Білорусі.

У Литві торік затвердили програму зміцнення й розвитку цивільної оборони. Йдеться про створення нових укриттів, системи оповіщення, спеціального мобільного застосунку й фінансування в €285 мільйонів. Також у країні розпочали будувати військову базу, де перебуватимуть німецькі солдати.

У січні 2024 року Міноборони Естонії заявило, що Естонія, Латвія і Литва створять спільну лінію оборони на кордоні з Росією, щоб «стримати, а в разі потреби захиститися від військової загрози». На це вони просили грошей у ЄС — €2,5 мільярда. Євросоюз тим часом відмовився фінансувати «стіну дронів» для Естонії й Литви.

ERR передає: військове видання The Baltic Sentinel пише, що зараз країни Балтії та Польща активно будують укріплення на своїх кордонах — частину Балтійської оборонної лінії. Військові експерти вважають, що публічне висвітлення цього процесу є свідомим і має стратегічну мету. Видимість оборонних споруд змушує ворога змінювати плани, уповільнює його і робить більш вразливим.

Віцеканцлерка МВС Естонії казала, що на початку 2024 року влада Естонії затвердила чотирьох- і десятирічний план дій у сфері цивільного захисту. За її словами, країни Балтії мають готуватися до «найгіршого сценарію» і в разі війни попередити населення через SMS-повідомлення та інші канали оповіщення. Естонія також створить воєнну базу в прикордонному з Росією місті Нарва, де розмістять близько 200—250 естонських військових і підрозділи союзників.