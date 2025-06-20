Politico: ЄС відмовиться від пропозиції знизити стелю ціни на нафту з Росії через конфлікт на Близькому Сході

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз відкладе реалізацію планів стосовно обмеження ціни на російську нафту до $45 за барель через конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Там побоюються, що події на Близькому Сході можуть призвести до зростання цін на енергоносії.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатів країн ЄС.

Пропозицію знизити максимальну ціну на нафту для Москви із $60 за барель до $45 внесла Європейська комісія у 18-му пакеті санкцій проти Росії 10 червня 2025 року. Її мали обговорити в понеділок, 23 червня, у Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС. Однак двоє дипломатів повідомили Politico, що загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном означає, що план більше не працює.

«Ідея зниження граничної ціни, ймовірно, не спрацює через міжнародну ситуацію на Близькому Сході та її нестабільність», – сказав один з дипломатів на умовах анонімності.

Обмеження для російської нафти

На початку грудня 2022 року члени G7, а також Австралія та Європейський Союз обмежили ціну на російську нафту, встановивши максимальний рівень $60 за барель. Від 5 лютого 2023 року ці країни ввели нову цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил. Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот.

У липні 2024 року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». Деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші перевозять зброю до Росії. За допомогою тіньового флоту РФ щодня транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти, що дає великі прибутки Кремлю. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 мільярдів.

У грудні українська розвідка зібрала досьє на 238 суден і 31 капітана, що належать до тіньового флоту, за допомогою якого Росія та Іран обходять нафтові санкції та доставляють підсанкційну нафту.

8 січня 2025 року стало відомо, що китайська компанія Shandong Port Group заборонила танкерам, що потрапили під санкції США, заходити у свої порти в східній китайській провінції Шаньдун. Порти цієї компанії є основними терміналами для імпорту підсанкційної нафти.

10 січня США ввели масштабний пакет санкцій проти російських нафтових компаній. Під обмеження потрапили 184 російських танкери, зокрема з тіньового флоту РФ.