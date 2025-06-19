Медіа: Північна Корея відправить понад 20 тисяч робітників на російський завод з виробництва дронів

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Північна Корея відправить працівників на російський завод з виробництва дронів, щоб вони отримали досвід, а Росія збільшила виробництво безпілотників.

Про це повідомляє японський телеканал NHK з посиланням на дипломатичні джерела на Заході та в Росії.

За даними медіа, йдеться про завод в Алабузькій спеціальній економічній зоні, що вросійській республіці Татарстан. Туди планують відправити 25 тисяч робітників з Північної Кореї.

Цьому повідомленню передували другі за місяць перемовини лідера КНДР Кім Чен Ина і секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу 17 червня у Пхеньяні. Після зустрічі останній заявив, що Північна Корея пообіцяла направити до Росії тисячу саперів і 5 тисяч військових будівельників нібито для відновлення Курської області.

Союз Росії та КНДР

Росія використовує солдатів КНДР у війні з Україною — перші з них прибули на фронт ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня цього року Росія уперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Через 2 дні КНДР теж підтвердила, що її військові беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, зокрема воюють на Курському напрямку.

Південнокорейські депутати з посиланням на розвідку заявляли, що станом на квітень з 15 тисяч бійців КНДР втратила приблизно 4,7 тисячі солдатів, з них 600 загиблими.

Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025 року казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтервʼю Bloomberg 14 червня говорив, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів, але Москві потрібно більше.

До цього, у квітні, агенство Reuters писало, що КНДР передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них РФ не могла б вести війну так активно. У деякі періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейськими. Подекуди йшлося про 100%. Видання зазначало, що це найзначніша пряма військова допомога Росії у війні.