Україна встановлює імена загиблих росіян, які РФ під час репатріації передала під виглядом полеглих українських бійців

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Під час репатріації тіл між Україною та Росією остання передає тіла і загиблих російських військових. У Міністерстві внутрішніх справ уже встановили імена частини солдатів та офіцерів РФ, чиї тіла передали під виглядом загиблих українських бійців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Серед переданих було тіло № 192/25. На ньому — форма зразка ЗС РФ, а при ньому — російські паспорт, військовий квиток, талон атестату військовослужбовця № 1252, виписки з наказу командира в/ч № 52 від 26.12.2023, жетон з написом: «ВС РОССИИ МТ-146004».

Зʼясувалося, що це тіло Бугаєва Олександра Вікторовича — військового 1 батальйону 39 окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. Родичі шукали його з кінця березня, коли той зник у районі Новомихайлівки на Донеччині.

«Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковим для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам», — резюмував Клименко.

Україна повертає тіла російських військових назад до Росії.