CNN: Розвідка США вважає, що Іран ще щонайменше три роки не міг би створити ядерну зброю

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За оцінками американської розвідки, Ірану потрібно ще мінімум три роки, щоб довести ядерну програму до створення боєздатних зразків.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Коли Ізраїль минулого тижня розпочав серію ударів по Ірану, він також зробив кілька заяв щодо ядерної програми країни. Зокрема, натякав, що Іран швидко наближається до «точки неповернення» у прагненні отримати ядерну зброю, і що ці удари були необхідними, аби цьому завадити.

Проте оцінки американської розвідки виявились зовсім іншими — джерела CNN кажуть, що Іран не лише не веде активної розробки ядерної зброї, але й потребує щонайменше ще трьох років, аби мати можливість виготовити та доставити таку зброю до обраної цілі.

Водночас інший високопосадовець США сказав CNN: «Іран — настільки близько до створення ядерної зброї, наскільки це можливо. Якщо вони цього захочуть — у них є все необхідне».

Тепер, після кількох днів ізраїльських авіаударів, американські розвідники вважають, що Ізраїль лише на кілька місяців затримав ядерну програму Ірану. Хоча Ізраїль завдав значної шкоди ядерному об’єкту в Натансі, де зберігаються центрифуги для збагачення урану, інший об’єкт — добре укріплений центр у Фордо — залишився практично неушкодженим.

За словами експертів з оборони, Ізраїль не має можливостей завдати серйозної шкоди Фордо без специфічної американської зброї та авіапідтримки.

Очільниця Нацрозвідки США Тулсі Габбард ще в березні заявляла, що американська розвідка не бачить ознак того, що Іран створює ядерну зброю. Коли журналісти запитали думку президента США Дональда Трампа з цього приводу, він відповів: «Мені байдуже, що вона сказала. Я вважаю, що вони (Іран) були дуже близькі до того, щоб її мати».

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

У ніч на 15 червня країни продовжили обмінюватися ударами. Ізраїль атакував штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану в Тегерані та обʼєкти ядерної програми. А 16 червня під удар потрапив державний мовник IRIB.