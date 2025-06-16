CNN: Трамп не підпише спільну заяву G7 із закликом до деескалації між Ізраїлем та Іраном

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Chris Kleponis / CNP / Bloomberg

Президент США Дональд Трамп не має наміру підписувати спільну заяву, підготовлену лідерами G7 у Канаді, в якій міститься заклик до деескалації між Ізраїлем та Іраном.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Проєкт заяви містить формулювання про те, що Ізраїль має право на самозахист, а Іран не повинен отримати ядерну зброю.

«Під сильним лідерством президента Трампа Сполучені Штати знову очолюють зусилля з відновлення миру у світі. Президент Трамп і надалі працюватиме над тим, щоб Іран не зміг здобути ядерну зброю», — заявив представник Білого дому у відповідь на запитання щодо планів Трампа стосовно заяви.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури.

Для того, щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

У ніч на 15 червня країни продовжили обмінюватися ударами. Ізраїль атакував штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану в Тегерані та обʼєкти ядерної програми. А 16 червня під удар потрапив державний мовник IRIB.