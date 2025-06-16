МВС: Росія передала тіла своїх військових разом із загиблими українцями під час останніх репатріацій
- Автор:
- Ольга Березюк
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Росія повертає Україні тіла загиблих у вкрай понівеченому стані, а під час останніх репатріацій передала ще й тіла окупантів.
Про це розповів очільник МВС Ігор Клименко.
«Цей процес і так складний та тривалий. А Росія ще й навмисно ускладнює нам процес ідентифікації. Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл — у різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації», — каже він.
До того ж, під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових — змішані з тілами українців.
«Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифікуємо», — додав міністр.
- На перемовинах між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня сторони домовились про великий обмін у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Тоді ж домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів.
- У неділю, 15 червня, Україна повернула тіла 1 200 загиблих громадян, зокрема захисників. 16 червня повернули ще 1 245 тіл.