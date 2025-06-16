КМІС: Зеленському довіряють 65% українців. Показник знизився в середині травня

Новини

З грудня 2024 року рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського стабільно зростав, однак із середини травня 2025 року знизився до 65%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

На початку травня Зеленському довіряли 74% людей, не довіряли — 22%, баланс довіри/недовіри становив +52%. Однак уже в другій половині травня — на початку червня показник підтримки впав. Тепер президента підтримують 65% респондентів, а не довіряють йому — 30%, баланс довіри/недовіри становить +35%.

При цьому нинішні цифри все ще вищі, ніж до загострення відносин з Адміністрацією президента США Дональда Трампа на початку лютого. Тоді 57% довіряли, а баланс довіри/недовіри становив +20%.

За даними КМІС, найбільша прихильність до президента серед мешканців західних регіонів — 73% проти 61—63% в інших областях, хоча й там показник знизився. Порівняно з початком травня найсуттєвіше зниження довіри спостерігають на півдні та в центрі. У східних областях змін не було, хоча на початку минулого місяця там фіксували меншу підтримку Зеленського.