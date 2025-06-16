У Латвії затримали депутата Рослікова, який сварився в Сеймі російською мовою
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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У Латвії правоохоронці затримали депутата Олексія Рослікова, який кричав російською на засіданні парламенту і показав непристойний жест.
Про це повідомляють латвійські медіа LSM та Apollo.
Затримання здійснила Служба державної безпеки (VDD) країни в понеділок, 16 червня. Це підтвердила Латвійському телебаченню Світлана Чулкова, голова парламентської фракції політсили «За стабільність», до якої належить сам Росліков.
Зараз він уже не є депутатом латвійського парламенту — його повноваження завершилися 10 червня. Як повідомляє мовник LSM.lv, у суботу, 14 червня Олексія Рослікова обрали до Ризької думи.
Через дії політика Центр державної мови розпочне адміністративне провадження. Також поліція розгляне звернення кількох депутатів Сейму щодо поведінки Рослікова, пише Apollo.
- У четвер, 5 червня, Олексій Росліков виступав під час слухань стосовно декларації «Про злочинну русифікацію Латвії радянським окупаційним режимом і запобігання її мовним наслідкам». Він заявляв, що «росіяни стояли на барикадах разом з латишами», а потім держава нібито «бомбардувала» російськомовні сімʼї різними законами та рішеннями. Згодом він прокричав російською: «Нас більше, і російська мова — це наша мова!», — і зробив непристойний жест у бік депутатів.
- Уже в понеділок, 9 червня, VDD порушила кримінальне провадження проти Рослікова: його підозрюють у сприянні державі-агресору Росії в діях, спрямованих проти Латвії, а також у розпалюванні національної ненависті та ворожнечі.
- Це не перший випадок, коли латвійські органи перевіряють заяви Рослікова та його однопартійців. У грудні 2022 року Служба державної безпеки винесла йому попередження після інтерв’ю російському підсанкційному медіа «Известия».
- У щорічному звіті за 2024 рік Служба державної безпеки Латвії зазначила, що партія «За стабільність» веде інформаційну політику, подібну до пропагандистських ресурсів Кремля.