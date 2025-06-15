МЗС: Через удар іранської ракети в Ізраїлі могли загинути пʼятеро українців. Серед них — діти

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Через іранську атаку 14 червня в Бат-Ямі — це місто в Ізраїлі, розташоване на південь від Тель-Авіва — могли загинути пʼять українців. Це попередня інформація.

Про це журналістам повідомило МЗС, передає «Суспільне».

Ракета влучила у житловий будинок. Серед загиблих троє дітей. Особи жертв встановлюють.

«Українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих», — повідомили у МЗС.

З вечора 14 червня Іран вкотре атакував декілька ізраїльських міст. Під ударом опинилися Хайфа, Тамра і Бат-Ям, де влучили в багатоповерхівку. The Times of Israel зранку 15 червня писав про 8 загиблих і понад 200 поранених. Офіційно цього не уточнювали.

Ізраїльське видання Ynet пише, що вибух іранської ракети в Бат-Ямі вбив 6 людей. Серед них — хлопчик віком приблизно 10 років, 8-річна дівчинка, три жінки віком 50, 60 і 80 років та хлопець віком приблизно 18 років. За даними видання, ще понад 100 людей поранені. Також шукають трьох безвісти зниклих.

Доповнюється.