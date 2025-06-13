Армія Ізраїлю заявляє, що знищила головний іранський ядерний обʼєкт — в Ірані це заперечують
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- Олександр Булін
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AP Photo/Vahid Salemi
Ізраїльська армія повідомила, що завдала серйозної шкоди ядерному обʼєкту в Натансі, включно з підземними частиною та центрифугами. В Ірані кажуть, що пошкодження «косметичні».
Про це пишуть Reuters і The Times of Israel.
У місті Натанс розташовані два обʼєкти, де збагачують уран для іранської ядерної програми. Один з них — величезний підземний завод. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що зруйнували підземну частину, де розташований «багаторівневий зал збагачення з центрифугами, електричними кімнатами та іншою допоміжною інфраструктурою».
В Ірані визнали пошкодження, однак заявили, що вони — лише «косметичні». МАГАТЕ оприлюднило дані іранських посадовців, що рівень радіації не зріс.
Як видно із супутникових знімків, які опублікував OSINT-аналітик Damien Symon, база зазнала серйозних пошкоджень, проте поки що неможливо встановити, в якому стані підземні обʼєкти.
- Reuters повідомляє, що внаслідок атаки загинули понад 20 високопоставлених іранських командирів. Останній, про якого стало відомо, — командувач Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизадех. Раніше повідомлялося про загибель начальника штабу Збройних сил Ірану Мохаммеда Хоссейна Бакері, командувача Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі та командувача Хатем аль Анбія (Надзвичайне командування) Хатема-Гулама Алі Рашида.
- Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.
- Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі Сполученими Штатами про ядерну програму, запланованих на 15 червня.