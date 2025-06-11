У Придністров’ї знов оголосили надзвичайний стан в економіці через нестачу газу

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У Придністровʼї на 30 діб ввели надзвичайний стан в економіці через скорочення постачання в регіон природного газу.

Про це пише молдовське медіа NewsMaker.

11 червня «парламент» невизнаного регіону затвердив указ лідера Придністров’я Вадима Красносельського про надзвичайний стан в економіці.

«Необхідність запровадження нового надзвичайного стану в економіці обумовлена важкою загальноекономічною кризою і тривалим погіршенням соціально-економічних показників, спричиненим скороченням постачання природного газу до Придністров’я», — йдеться у заяві «парламенту».

Раніше Придністров’я оголошувало надзвичайний стан в економіці в грудні 2024 року через скорочення і припинення постачання природного газу. Режим НС продовжували пʼять разів, його дія завершилася 8 червня 2025 року.

Необхідність введення нового надзвичайного стану, а не його продовження, влада регіону пояснила нормами місцевого законодавства — воно передбачає, що загальна тривалість дії надзвичайного стану не повинна перевищувати 6 місяців.

Енергетична криза в Молдові

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

У Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Промислові підприємства призупинили роботу, а з 3 січня ввели віялові відключення електроенергії.

Спершу від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекали, що російський «Газпром» відновить поставки.

15 січня лідер невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський заявив, що Росія відновить подачу газу для невизнаного Придністровʼя — робитиме це у форматі гуманітарно-технічної допомоги. А потім сказав, що Росія виділить на це кредит.