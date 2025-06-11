Франція може обмежити доступ до Bluesky, Mastodon і Reddit — усе через порноконтент на платформах

Новини

Getty Images

Французька влада серйозно може обмежити публічний доступ до деяких з найпопулярніших у світі соціальних мереж, аби запобігти доступу дітей до порнографії. Йдеться про Bluesky, Mastodon і Reddit.

Про це журналістам Politico розповіли в офісі міністерки цифрової політики Клари Шаппа.

У відомстві пояснили, що оскільки ці платформи дозволяють розповсюдження контенту для дорослих, їх можуть класифікувати як порнографічні. Це зобовʼяже їх впровадити суворі перевірки віку.

У разі невиконання вимог платформи можуть отримати штраф. Серед інших покарань — видалення з результатів пошукових систем або повне блокування.

Водночас експерти попереджають, що спроби Франції офіційно класифікувати соціальні мережі як порнографічні платформи можуть бути юридично складними. Відповідно до Європейського закону про цифрові послуги (DSA), регулювання «дуже великих онлайн-платформ» (VLOP), таких як X, є компетенцією Європейської комісії, а не окремих країн-членів ЄС. Закон DSA дає таким платформам певну свободу в тому, як вони управляють системними ризиками — такими, як доступ неповнолітніх до контенту для дорослих або розповсюдження нелегального контенту.

В офісі Шаппи повідомили, що у Франції вже триває юридичний аналіз цього питання.

Обмеження для неповнолітніх у соцмережах

У 2024 році Євросоюз почав розслідування проти соціальних мереж Facebook і Instagram стосовно потенційних порушень Закону ЄС про цифрові послуги, повʼязаних із безпекою дітей. Аналогічну справу порушили й щодо TikTok.

У липні 2024 року уряд Іспанії розробив програму під назвою Cartera Digital Beta («Цифровий гаманець бета»), яка дозволить інтернет-платформам перевіряти, чи є потенційному глядачеві порно 18 і більше років.

У травні 2025 року Європейська комісія розпочала офіційне провадження проти платформ контенту для дорослих Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos за підозрою в порушенні правил захисту дітей.

У червні 2024 року X оновила свої правила, щоб дозволити користувачам публікувати контент для дорослих. За замовчуванням користувачі, які не досягли 18 років або не ввели дату свого народження, не можуть переглядати NSFW-матеріали. Однак французьке законодавство вимагає посиленого врегулювання. Тож тепер уряд розглядає можливість визнати X порноплатформою, щоб заборонити дітям доступ до неї.

Видання Financial Times писало, що в липні цього року ЄС запустить новий застосунок для перевірки віку. Він має дозволити ефективніше дотримуватись правил захисту неповнолітніх в інтернеті.