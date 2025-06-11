В Україну повернули тіла 1 212 полеглих оборонців
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
В Україну повернули тіла 1 212 полеглих оборонців. Серед них бійці, які воювали на Курщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Полеглих військових вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Обʼєднаного центру при СБУ, ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу омбудсмана, секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектора безпеки та оборони України. У Коордштабі також подякували за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.
Окрему подяку Коордштаб висловив військовим Збройних сил України, які доставляють репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, передають їх представникам правоохоронних органів у системі МВС, організовують судово-медичну експертизу в системі Міністерства охорони здоровʼя.
- У Стамбулі 2 червня завершився другий раунд перемовин між Україною та Росією. Сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів. Пізніше Росія звинувачувала Україну в зриві обміну полоненими й тілами полеглих. Київ це спростував.