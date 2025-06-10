Арестович після блокування ютуб-каналу завів новий — його теж забанили

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

YouTube заблокував ще один канал колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Це вже другий канал Арестовича, який потрапив під блокування. Відтепер він недоступний на території України.

Перший та основний ютуб-канал Арестовича заблокували 9 травня 2025 року, після чого був створений новий.