У Франції дітям можуть заборонити заходити на X — усе через порноконтент

Новини

Getty Images / «Бабель»

Уряд Франції розглядає можливість надати соціальній мережі X статус порноплатформи. Це заборонить дітям доступ до неї.

Про це пише Politico.

У червні 2024 року X оновила свої правила, щоб дозволити користувачам публікувати контент для дорослих. За замовчуванням користувачі, які не досягли 18 років або не ввели дату свого народження, не можуть переглядати NSFW-матеріали. Однак французьке законодавство вимагає посиленого врегулювання. Тож тепер уряд розглядає можливість визнати соцмережу порноплатформою.

Такі заходи фактично заборонять дітям доступ до X, якщо соцмережа не почне обмежувати контент для дорослих. Міністерка цифрових технологій Клара Шаппаз на телебаченні заявила, що X незабаром отримає «такі ж гарні документи, як YouPorn», в яких X зобовʼяжуть або заборонити контент для дорослих, або запровадити віковий скринінг.

Порноплатформи, що розміщують контент у Франції, мали запровадити заходи перевірки віку до 7 червня. Минулого тижня Pornhub та низка інших порносайтів призупинили показ порно у Франції на день — на знак протесту проти цього законодавства.

У липні Європейський Союз планує запустити новий застосунок для перевірки віку, що дозволить ефективніше дотримуватись правил захисту неповнолітніх в інтернеті. Він дозволить користувачам підтверджувати свій вік, не розкриваючи особисту інформацію платформам. Запровадження цього застосунку може дозволити Євросоюзу посилити тиск на платформи, які, на його думку, недостатньо оцінюють ризики для неповнолітніх.

Автор: Олександр Булін