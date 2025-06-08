France Info: Компанія Renault вироблятиме дрони в Україні

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Французький автомобільний концерн Renault буде виробляти безпілотники в Україні.

Про це повідомляє радіо France Info з посиланням на джерела.

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню оголосив 6 червня, що «великий французький виробник автомобілів» вироблятиме дрони в Україні, не уточнюючи, яка саме компанія.

France Info зʼясувало, що йдеться про автомобільного гіганта Renault. Автовиробник має намір обʼєднатися з французьким малим чи середнім підприємством, що спеціалізується на обороні, і розгорнути виробничі лінії за кілька десятків або сотень кілометрів від фронту.

У коментарі для France Info компанія Renault підтвердила, що з нею звʼязувався уряд, але заявила, що «на цьому етапі жодного рішення не ухвалено».

Це партнерство є справжнім поворотом у політиці компанії — більш ніж через три роки після початку війни в Україні — і символом періоду переозброєння Європи та оголошених масштабних інвестицій в оборонну промисловість.