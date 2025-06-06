Дружині очільника АМКУ Кириленка обрали запобіжний захід

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині голови Антимонопольного комітету України Аллі Кириленко — заставу у 9 мільйонів гривень. Жінку підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні.

Про це пише «Радіо Свобода» із зали суду.

Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотали про заставу в розмірі 36 мільйонів гривень.

Слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий частково задовольнив клопотання, призначивши 9 мільйонів гривень застави, які Алла Кириленко має внести впродовж пʼяти днів. Він також зобовʼязав фігурантку не виїжджати з Києва та області, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та прибувати за викликом до детективів і прокурорів.

На засіданні Алла Кириленко заявила, що не розуміє, чому її підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні, і наголосила, що «не виїхала з України після підозри чоловіку в серпні 2024 року, тому не збирається і зараз».