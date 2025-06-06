Дружині очільника АМКУ Кириленка обрали запобіжний захід
- Автор:
- Ліза Бровко
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині голови Антимонопольного комітету України Аллі Кириленко — заставу у 9 мільйонів гривень. Жінку підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні.
Про це пише «Радіо Свобода» із зали суду.
Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотали про заставу в розмірі 36 мільйонів гривень.
Слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий частково задовольнив клопотання, призначивши 9 мільйонів гривень застави, які Алла Кириленко має внести впродовж пʼяти днів. Він також зобовʼязав фігурантку не виїжджати з Києва та області, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та прибувати за викликом до детективів і прокурорів.
На засіданні Алла Кириленко заявила, що не розуміє, чому її підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні, і наголосила, що «не виїхала з України після підозри чоловіку в серпні 2024 року, тому не збирається і зараз».
- У середині серпня 2024 року Кириленку повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень і недостовірному декларуванні. 28 серпня за нього внесли заставу в повному обсязі, а суд наклав на нього відповідні процесуальні обовʼязки.
- У грудні підозру змінили — тепер Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 мільйони гривень.
- У травні 2025 року Павло Кириленко отримав нову підозру в недекларуванні майна.