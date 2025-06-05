У Польщі ввели День памʼяті жертв «геноциду, вчиненого ОУН і УПА». МЗС України відповіло

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Сейм Польщі затвердив Національний день памʼяті поляків, які стали «жертвами геноциду, вчиненого ОУН та УПА» — його відзначатимуть 11 липня. Міністерство закордонних справ України критикує це рішення.

У заяві Сейм каже, що в 1939—1946 роках «українські націоналісти» нібито «скоїли злочин геноциду» проти поляків — убили «понад 100 тисяч», знищили їхнє майно та змусили «сотні тисяч» утекти.

«Пік цього злочину припадає на липень 1943 року, а символічна дата гекатомби поляків від рук українських націоналістів — 11 липня 1943 року, коли поляків вбивали в майже сотні містечок», — заявили в Сеймі Польщі.

У МЗС України наголосили, що рішення Польщі «йде врозріз із духом добросусідських відносин» між країнами.

«Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння і примирення, над якими тривалий час працюють наші країни», — зазначили у відомстві.

МЗС наголошує, що Україна послідовно виступає за наукове та неупереджене вивчення українсько-польських відносин. І вважає, що шлях до примирення лежить через діалог і спільну роботу істориків, а не через «політичні односторонні оцінки». Відомство закликало Польщу утриматися від кроків, які можуть призвести до «зростання напруження».

Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувалися масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.

Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали «геноцидом», звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.

Відносини Польщі та України в контексті Волинської трагедії

Після того як Україна здобула незалежність, питання Волинської трагедії неодноразово порушували політики обох країн. Україна та Польща проводили спільні заходи для вшанування жертв і намагалися знайти точки порозуміння. Однак після того як Польща у 2016 році визнала Волинську трагедію геноцидом, дискусії загострилися.

У відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015—2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943—1945 роках бійцями УПА.

У грудні 2020 року очільники Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної памʼяті Республіки Польща домовились провести консультації, щоб врегулювати проблемні питання. Так напрацювали проєкт регламенту групи з їхнього вирішення, але Польща його досі не погодила.

У червні 2022 року міністерства культури України та Польщі підписали Меморандум про співробітництво у сфері національної памʼяті. Він передбачав розшук, ексгумацію і поховання жертв. Меморандум мав вступити в дію після припинення воєнного стану на території України. Але Польща під час повномасштабного вторгнення Росії постійно порушує питання пошуку та ексгумації поховань поляків на території України.

У 2023 році Україна пішла назустріч Польщі й на території колишнього сільського цвинтаря села Садове Чортківського району Тернопільської області (колишнє село Пужники) провела спільні з поляками дослідження.

Водночас Польща не виконала запит України на відновлення меморіальної таблички на похованні воїнів УПА на горі Монастир. Питання про її відновлення в первинному вигляді, із зазначенням імен похованих у цій братській могилі, порушували на найвищому рівні — президентів України та Польщі.