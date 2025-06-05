Голові АМКУ Кириленку повідомили про нову підозру. Його дружині — теж

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Керівник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко отримав нову підозру в недекларуванні майна.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 обʼєктів нерухомості та люксовий автомобіль. Їх зареєстрували на родичів його дружини.

Ідеться про:

шість квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 м² та дві земельні ділянки;

два гаражні бокси;

шість паркомісць;

три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 м²;

автомобіль BMW X3.

Судячи з переліку, йдеться про те саме майно, через яке Кириленко раніше отримав попередню підозру в можливому незаконному збагаченні та поданні недостовірних відомостей у деклараціях за 2020—2023 роки.

Підозру також отримала його дружина Алла Кириленко — у пособництві в незаконному збагаченні.