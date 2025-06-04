Естонія проголосувала за вихід з Конвенції про заборону протипіхотних мін

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ERR

Естонський парламент, Рійгікогу, проголосував за вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Цахкни, який подав законопроєкт до парламенту, вихід з конвенції — це чіткий сигнал, що Естонія готова використовувати всі потрібні засоби для захисту своєї території та свободи.

«Росія становить серйозну та довгострокову загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Під час агресії проти України Росія — яка не є стороною Оттавської конвенції — широко застосовувала протипіхотні міни. Враховуючи уроки російської агресії, очевидно, що Естонія не повинна односторонньо обмежувати свої можливості щодо озброєння, оскільки це ставить нас у невигідне становище», — пояснив він.

Офіційно вихід з Оттавської конвенції набуде чинності через шість місяців.

Водночас Естонія й надалі дотримується принципів міжнародного гуманітарного права та підтримує проєкти з гуманітарного розмінування, щоб допомогти жертвам збройних конфліктів.

Крім Естонії, вихід з Оттавської конвенції вже ініціювали Латвія, Литва, Польща та Фінляндія. У Латвії та Литві відповідні закони вже ухвалили.