Голові АМКУ Кириленку зменшили заставу, але за кордон виїжджати не дозволили
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Telegram
Вищий антикорупційний суд 4 червня зменшив розмір застави для голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.
Про це повідомляє проєкт «Схеми».
Захист просив зменшити заставу до 3 мільйонів гривень. Адвокат Кириленка пояснював, що компанія «Керамет», яка 28 серпня 2024 року внесла заставу у розмірі 30 мільйонів гривень, попросила повернути гроші «у звʼязку зі спливом тривалого часу з [моменту] внесення застави й настанням термінів розрахунків із кредиторами як в Україні, так і за кордоном».
У суді відповіли, що законодавство не передбачає повернення застави за бажанням заставодавця. Водночас суд погодився зменшити заставу до 25 мільйонів гривень.
Сторона захисту також просила дозволити Кириленку виїжджати у службові відрядження за кордон. Там нагадали, що Кириленко, відповідно до указу президента, входить до делегації України для участі в переговорах з ЄС щодо укладення угоди про вступ України до Європейського Союзу.
У суді відповіли, що співпраця АМКУ з міжнародними організаціями покладаються не на голову АМКУ, а на першого заступника і заступників — тож у клопотанні відмовили.
- У середині серпня 2024 року Кириленку повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень і недостовірному декларуванні. 28 серпня за нього внесли заставу в повному обсязі, а суд наклав на нього відповідні процесуальні обовʼязки.
- У грудні підозру змінили — тепер Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 мільйони гривень.