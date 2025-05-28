Telegram і xAI Ілона Маска тепер партнери — месенджер популяризуватиме чат-бот на основі ШІ Grok

Новини

Засновник Telegram Павло Дуров оголосив, що його месенджер і компанія штучного інтелекту Ілона Маска xAI домовилися про річне партнерство для розповсюдження чат-боту на основі ШІ Grok серед понад мільярда користувачів.

За це Telegram отримає $300 мільйонів готівкою та акціями від xAI, а також 50% доходу від передплат xAI, проданих через Telegram.

Наприкінці березня 2025 року в Grok оголосили, що чат-бот починає працювати в Telegram для користувачів з преміум-акаунтами. Йому можна ставити запитання, генерувати з його допомогою текст і просто спілкуватися.

Що таке Grok

Мільярдер Ілон Маск був одним із засновників OpenAI — компанії-розробника чат-бота ChatGPT. У 2018 році він залишив раду директорів, посилаючись на конфлікт інтересів через компанію Tesla.

Згодом Маск офіційно оголосив про запуск xAI — власної компанії з досліджень штучного інтелекту. За словами засновника, її мета — «зрозуміти справжню природу Всесвіту». У листопаді 2023 року Маск заявив, що запускає власну модель штучного інтелекту Grok, а потім оприлюднив вихідний код Grok і сказав, що чат-бот вже «шукає правду».

Слово Grok придумав письменник-фантаст Роберт А. Хайнлайн ще в 1961 році. Воно зустрічається в його романі «Чужинець на чужій землі». Зараз його використовують у технічних колах на ознаку глибокого розуміння.