Reuters: Сирія та Ізраїль ведуть прямі безпекові переговори

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Ізраїль і Сирія перебувають у прямому контакті й останніми тижнями провели низку зустрічей, спрямованих на зниження напруги та запобігання конфлікту в прикордонному регіоні між двома країнами.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Ці контакти є суттєвим кроком у розвитку відносин між країнами, які десятиліттями перебували по різні боки конфлікту на Близькому Сході. Вони відбуваються на тлі того, як США заохочують нову владу в Дамаску до налагодження відносин з Ізраїлем, а Ізраїль послаблює свої бомбардування Сирії.

Три джерела повідомили, що відбулося кілька раундів особистих зустрічей у прикордонному регіоні, зокрема на території, підконтрольній Ізраїлю.

Ці переговори є продовженням кулуарних переговорів через посередників, які ведуться з моменту, коли ісламістське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» скинуло сирійського лідера Башара Асада в грудні.

З сирійського боку, за словами джерел, контакти очолює високопоставлений силовик Ахмад аль Далаті, якого після падіння Асада призначили губернатором провінції Кунейтра, що межує з окупованими Ізраїлем Голанськими висотами. Цього тижня його також призначили відповідальним за безпеку в південній провінції Ес-Сувейда, де проживає сирійська громада друзів.

Водночас публічно Далаті заперечує участь у будь-яких прямих переговорах з ізраїльською стороною.