Спецпосланець Келлог: США отримали від України перелік умов мирної угоди — чекають від Росії

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США отримали від України перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від Росії відповідного меморандуму.

Про це сказав спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог в ефірі Fox News.

«Під час розмови Трампа з Путіним трохи більш як тиждень тому росіяни заявили, що збираються розробити так званий меморандум про досягнення миру. Ми отримали такий від української сторони, тепер нам потрібно отримати його від російської сторони, щоб зіставити їх», — сказав Келлог.

Він наголосив, що необхідно продовжувати тиск на росіян для того, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів з Україною. Якщо вони передадуть «меморандум», то відбудеться ще одна зустріч щодо мирних перемовин. Можливо, вона пройде у швейцарській Женеві.

«Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головних лідери — президент Трамп, президент Зеленський і президент Путін — і напрацюють усе це», — заявив Келлог.

Що передувало

16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки території для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину і Сумщину.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміну полоненими в цьому форматі.

19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським та низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. Трамп каже, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».