Під час обміну «1 000 на 1 000» звільнили бійців із 46 частин, з яких раніше не повертали нікого

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Під час обміну «1 000 на 1 000», який провели протягом 23—25 травня, звільнили бійців із 46 частин, з яких раніше не повертали нікого.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

З різних причин російська сторона довгий час блокувала повернення військових із цих підрозділів — у Координаційному штабі не уточнили, про які саме йдеться.

Загалом серед звільнених були:

497 представників Сухопутних сил;

97 моряків Військово-морських сил;

95 бійців Територіальної оборони;

72 десантники;

21 представник Сил безпілотних систем;

два представники Повітряних сил;

два представники Сил підтримки;

56 прикордонників;

31 нацгвардієць;

один представник Державної спеціальної служби транспорту.

Під час обміну повернули 175 захисників Маріупольського гарнізону, 81 із них потрапив у полон з «Азовсталі». Водночас у межах обміну українців немає жодного «азовця». У ГУР пояснювали: це тому, що цього разу Росія сама вирішувала, кого включати в список на обмін. Україна робила так само.

Кожен третій український військовослужбовець, звільнений під час цього обміну, пробув у полоні понад 3 роки. З 2022 року у російському полоні перебувало 311 нині звільнених бійців. З 2023 — 122. З 2024 — 150.

Усі визволені військовослужбовці — це солдати та сержанти, які тримали оборону на найгарячіших ділянках фронту.