Уночі Росія запустила по Україні понад 360 повітряних цілей. Що збила ППО

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У ніч на 25 травня російські війська запустили по Україні 367 засобів повітряного нападу. Це ракети різних типів та безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Усього Росія запустила:

девʼять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

55 крилатих ракет Х-101 і «Калібр»;

одну крилату ракету Х-22;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;

298 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Українська протиповітряна оборона збила 45 крилатих ракет Х-101 і «Калібр», а дві ракети Х-59/69 були локаційно втрачені.

Також ППО знешкодила 266 російських дронів типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі України. За даними Повітряних сил, 139 із них збили вогневими засобами ураження, а 127 — були локаційно втрачені чи подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Унаслідок російської атаки постраждали більшість регіонів України. Повітряні сили пишуть про влучання у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних дронів у 15 місцях. Де саме — не уточнюють.