Україна та Росія провели великий обмін полоненими — повернулись 390 людей

Новини

Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими — додому повернули 390 людей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Це перша частина масштабного обміну у форматі «1 000 на 1 000». Наступні обміни очікуються 24 та 25 травня.

Серед тих, хто повернувся додому — 270 військових і 120 цивільних громадян, зазначає Координаційний центр.

Зокрема, на батьківщину повертаються військовослужбовці ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

Звільнені оборонці захищали Україну на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь у боях у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Серед визволених сьогодні — три жінки і 387 чоловіків.

Звільнені з російської неволі пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.

Російські медіа писали, що в результаті обміну до РФ повернулися 270 військових і 120 цивільних — ймовірно, йдеться про колаборантів.