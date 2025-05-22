Україна передала РФ список на обмін у форматі «1 000 на 1 000»

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Україна вже передала росіянам список на обмін у форматі «1 000 на 1 000» — ті раніше заявляли, що поки не отримали списку.

Про це у коментарі «Бабелю» повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Раніше цього ж дня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що Росія свій список вже передала, а на український ще чекають.

Президент Володимир Зеленський сьогодні зазначав, що Україна зараз зʼясовує деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони.