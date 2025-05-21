Підпал будинку премʼєра Британії: третім підозрюваним виявився українець

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Третій підозрюваний у низці підпалів обʼєктів, пов’язаних з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, виявився українцем. Ідеться про 34-річного Петра Починка.

Про це пише Times.

Першим у цій справі 15 травня затримали 21-річного українця Романа Лавриновича, потім — ще одного чоловіка. Починка затримали третім 19 травня і взяли під варту.

Як пише Times, окрім громадян України, у справі фігурує 26-річний громадянин Румунії, який народився в Україні. Його звати Станіслав Карпюк.

Карпюку закидають змову з Лавриновичем для підпалу, що міг загрожувати життю людей. Суддя Пол Голдспрінг відмовив Карпюку в заставі — його залишили під вартою. І він, і Лавринович мають знову постати перед судом в Олд-Бейлі 6 червня.