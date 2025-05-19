Британський альпініст підкорив Еверест у рекордний 19-й раз

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Британський альпініст Кентон Кул побив власний рекорд за кількістю сходжень на найвищу гору світу Еверест серед туристів і підкорив її в 19-й раз.

Про це передає BBC.

Кентон Кул вийшов на вершину висотою 8 849 метрів об 11:00 за місцевим часом у неділю, 18 травня. Альпініста супроводжував непальський шерп Дорджі Гьялжен, для якого це стало 23-м сходженням.

Британець завершив свій рекордний підйом на тлі того, що минулого тижня на Евересті загинули щонайменше двоє альпіністів — Субрата Гхош з Індії та Філіп «ПіДжей» Сантьяго II з Філіппін.

Кентон Кул уперше зійшов на Еверест у 2004 році і з того часу підкорює його майже кожного року.

Минулого року на Евересті зафіксували два рекордних сходження — перший рекорд належав Кентону Кулу, а другий — непальському шерпу Камі Ріту.