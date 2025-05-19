Австралія відправила Україні обіцяні танки Abrams
- Автор:
- Анастасія Могилевець
- Дата:
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Reuters
Уряд Австралії розпочав передачу обіцяної партії танків M1A1 Abrams українському війську, попри те що в Білому домі невдоволені цим рішенням.
Про це повідомляє австралійський мовник ABC.
Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албаніз підтвердив, що партія вживаних M1A1 вже прямує до України. Володимир Зеленський подякував йому за це під час зустрічі в Римі.
ABC зазначає, що процес завантаження перших із 49 танків на вантажне судно розпочався недавно. Австралійська влада відмовляється розголошувати їхнє поточне місцеперебування, як і дату прибуття до Європи з міркувань безпеки.
Перш ніж розпочати транші, Канберра мала дочекатися дозволу Вашингтону на експорт американських танків до третьої країни. Такий дозвіл країні надали, однак у приватних розмовах американські чиновники «залишаються розчарованими» цією ідеєю, пише медіа.
«Ще минулого року, до повернення Дональда Трампа на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправка цих Abrams буде складною, а коли вони нарешті дістануться поля бою, українцям буде важко їх обслуговувати», — каже анонімний посадовець США.
Минулого місяця представник австралійського Міноборони також сумнівався, чи доцільно надсилати важкі танки Києву. Він наголосив, що це «не найефективніша форма військової допомоги».
«Ми дуже тісно співпрацюємо з Україною і зі США, щоб здійснити це постачання», — розповів міністр оборони Річард Марлз у розмові із журналістами у Мельбурні.
На початку 2025 року операції в ключовому логістичному центрі в Польщі, який згодом прийматиме австралійські Abrams, призупинили після замороження військової допомоги Україні Дональдом Трампом. Нині центр знову запрацював.
- В Австралії на озброєнні було 59 танків M1A1 Abrams, придбаних у 2007 році. Однак їх жодного разу не розгортали в зоні бойових дій, а в липні 2024 року списали. На зміну їм приходять новіші бойові танки M1A2, які мають 120-міліметрову гармату.
- У вересні 2024-го медіа написали, що списані танки можуть передати Україні. Офіційно цю інформацію підтвердили в жовтні.