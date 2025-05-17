Опитування: Більшість українців підтримують безумовне припинення вогню на 30 днів

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Абсолютна більшість українців (74% опитаних) підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов.

Про це свідчать результати опитування соцгрупи «Рейтинг».

Крім того, більшість вважають останній візит президента Володимира Зеленського до Туреччини успішним (53%).

Рівень довіри до Зеленського серед українців стабілізувався на позначці 70%, що вище, ніж було на початку року (53—58%).

Хоча лише чверть опитаних переконані, що переговори в Туреччині наблизять нас до миру, 47% респондентів вважають, що Україна повинна продовжувати демонструвати відкритість до переговорів, а Зеленський може брати в них участь, навіть за відсутності Путіна.

На думку українців, основні причини відсутності Путіна на переговорах — небажання завершувати війну (54%) і страх (22%).

Опитування провели 16 травня методом CATI серед 1 000 респондентів. Формат вибірки: випадкова вибірка мобільних телефонних номерів (населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний звʼязок). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка — не перевищує 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95)