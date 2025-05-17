Росіяни атакували автобус на Сумщині — є поранені та загиблі

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Росіяни близько 6-ї ранку 17 травня атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля, що в Сумській області. Відомо про 9 загиблих та ще 4 поранених.

Про це повідомляє Національна поліція України та Сумська ОВА.

Постраждалих терміново госпіталізували у лікарні.

Автобус рейсом Білопілля — Суми перевозив цивільних. Попередньо, його 0 06:17 росіяни атакували «Ланцетом».

На місці триває рятувальна операція. Також там працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають докази, фіксують кожен злочинний слід.

Очільник Білопільської громади Юрій Зарко оголосив у місті траур з 17 по 19 травня.

Доповнено. Зарко у коментарі «Суспільному» розповів, що в цьому автобусі їхали на евакуацію з Білопілля. За його словами, особи деяких загиблих ще встановлюють. Усіх поранених доправили до лікарні в Сумах.

«Переважна більшість — це жінки пенсійного віку, також загинули два або три чоловіки», — сказав він і додав, що «Ланцет» на автобус навів розвідувальний безпілотник.