Дональд Трамп зустрівся з новим лідером Сирії

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Президент США Дональд Трамп 14 травня зустрівся з сирійським лідером Ахмедом аль Шараа в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє The Washington Post.

За планом Трамп має взяти участь у завершальному заході в Саудівській Аравії — зустрічі з лідерами Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудівської Аравії та Обʼєднаних Арабських Еміратів. Тоді він вирушить до Дохи, де спілкуватиметься з катарськими представниками. У палаці Лусаїл влаштують офіційний обід.

Раніше у Вашингтоні зазначали, що зустріч Дональда Трампа й Ахмеда аль Шараа, закрита для преси, буде короткою — лише «привітатися». Як пише WP, вона відбулася перед засіданням Ради співробітництва арабських держав Перської затоки у середу вранці. Зустріч політиків тривала 33 хвилини — з 10:07 до 10:40, кажуть у Білому домі.

Прессекретарка Керолайн Лівітт зазначила, що Трамп поспілкувався з сирійським лідером «на запрошення» наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана. Державне інформагентство Саудівської Аравії оприлюднило світлину, на якій видно, як принц спостерігає за рукостисканням Трампа й аль Шараа.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган приєднався до зустрічі телефоном, каже Лівітт. Він і Мухаммед ібн Салман лобіювали скасування санкцій проти Сирії після падіння режиму Асада, додала посадовиця. Також обговорювали війни в Україні та секторі Гази, однак подробиці невідомі.