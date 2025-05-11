Трамп зреагував на нові пропозиції щодо переговорів Росії та України

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Президент США Дональд Трамп прокоментував свіжі пропозиції стосовно переговорів Москви та Києва.

Про це йдеться в його публікації в соцмережі Truth Social.

Зокрема, Трамп заявив про «потенційно великий день для Росії та України». Американський президент сказав про готовність продовжувати працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що війна закінчиться.

«Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна кривава баня, як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ. Натомість США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду великий тиждень!» — каже він.

Раніше Україна і партнери вимагали перемирʼя з РФ тривалістю у 30 днів. Водночас Путін пропонує відновити прямі переговори між Києвом та Москвою, які завершилися наприкінці 2022 року.

Нова пропозиція щодо 30-денного перемирʼя

10 травня в Києві відбулася зустріч «Коаліції охочих» — на ній були президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, а також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Понад 30 лідерів доєдналися до неї онлайн.

За результатами розмови, Володимир Зеленський повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

Axios пише: Україна готова до прямих перемовин з РФ, якщо та погодиться на 30-денне перемирʼя. Це Зеленський та європейські лідери сказали Трампу під час сьогоднішнього дзвінка.

Президент Зеленський наголосив, що в разі, якщо Росія не погодиться на повне і безумовне припинення вогню, проти її енергетичного сектора і банківської системи потрібно вводити жорсткіші санкції. Він також додав, що зараз готують 17-й пакет санкцій ЄС, його погоджують із Британією, Норвегією та США. Це підтвердили й інші присутні іноземні лідери.

Перемовини про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

Президент США Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною. Проте так цього і не зробив. Але останніми тижнями риторика США щодо Росії почала посилюватись.

Так, Трамп на питання журналістки про поступки РФ у контексті мирної угоди заявив, що Росія повинна буде віддати всю Україну «Росія повинна буде віддати всю Україну. Бо Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз продовжували воювати за всю Україну. Росії не потрібен лише той шматок, який вона зараз має, — їй потрібна вся Україна», — сказав президент США.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс говорив, що під час мирних переговорів про закінчення війни в Україні Росія вимагає «надто багато».