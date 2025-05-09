Віцепрезидент США: РФ не може розраховувати, що отримає українську територію, яку «ще навіть не завоювала»

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США не хочуть розпаду України — прагнуть, щоб країна й надалі була суверенною державою. А РФ не може розраховувати, що отримає територію, яку «ще навіть не завоювала».



Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив в інтерв’ю Fox News.

За словами Венса, РФ просила «занадто багато, оскільки російське сприйняття війни на місцях таке, ніби вони перемагають». Водночас він вважає, що останніми місяцями «для українців справи йшли не дуже добре» — про що саме мова, Венс не уточнив.

«Я вважаю прогресом те, що вони [ Україна і Росія] поклали на стіл переговорів конкретні мирні плани… Ми знали, що вона [РФ] проситиме більше, ніж їй можна було б дати. Саме так часто відбуваються переговори», — заявив віцепрезидент СШ.

Він каже, що можна вважати «проривом» те, що Росія висунула мирний план, а Україна — конкретну пропозицію.

Венс додав, що США можуть вийти з переговорів про закінчення війни, якщо Росія не вестиме їх добросовісно. За його словами, такий варіант не буде на користь жодній зі сторін — ані для США, ані для Росії чи України.

«Ми повинні спробувати зблизити ці сторони, щоб досягти тривалого миру. Ми ще не досягли цього. Ми будемо продовжувати працювати над цим, поки не вирішимо, що в кінцевому підсумку ми не зможемо досягти більшого прогресу», — резюмував Венс.

Позиція США щодо РФ

Напередодні Трамп на питання журналістки про поступки РФ у контексті мирної угоди заявив, що Росія повинна буде віддати всю Україну.

«Росія повинна буде віддати всю Україну. Бо Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз продовжували воювати за всю Україну. Росії не потрібен лише той шматок, який вона зараз має, — їй потрібна вся Україна», — сказав президент США.

Увечері 27 квітня Трамп утретє за тиждень дав зрозуміти, що незадоволений позицією Росії. Його риторика дещо змінилася після розмови з президентом України Володимиром Зеленський у Ватикані. Видання Axios писало, що тоді Зеленський вперше відчув, що зміг хоча б частково змінити ставлення Трампа до Путіна.

The Economist вважає, що публікація Трампа з критикою Путіна, яка з’явилася після зустрічі у Ватикані, свідчить про те, що він зрозумів послання Зеленського. Під час розмови Зеленський попросив Трампа не виходити з переговорів про завершення російсько-української війни.

Також у розмові президент України наполягав, що без тиску з боку США Путін не змінить своєї позиції. Трамп у відповідь припустив, що може переглянути своє ставлення до Путіна. Зеленський закликав повернутися до ідеї безумовного припинення вогню як основи для перемовин — Україна її підтримує, Росія ще раніше відмовилася. Трамп начебто погодився, проте офіційних підтверджень немає.

Президент України також повторив, що Київ не визнає Крим російським. Трамп відповів, що цього від Зеленського не вимагає. За обговорюваним планом, півострів може визнати США, але не Україна.

Зеленський наголосив, що готовий до компромісів задля миру, однак за умови чітких гарантій безпеки.

