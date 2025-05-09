Трамп закликав до безумовного перемир’я на 30 днів і пригрозив новими санкціями

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Після розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп закликав до «в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню» і пригрозив новими санкціями, якщо перемирʼя не будуть дотримуватися.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Американський лідер сподівається, що рішення про таке перемирʼя ухвалять і будуть дотримуватися. За його словами, перемовини з Росією та з Україною тривають.

«Як президент я залишаюся відданим справі забезпечення миру між Росією та Україною разом з європейцями, і цей мир буде тривалим! Це перемир’я має стати кроком до укладення мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я готовий долучитися в будь-який момент, якщо мої послуги знадобляться», — додав він.

А також подякував за «увагу до цього питання».

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

Раніше Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.

Марко Рубіо після зустрічі з союзниками в Парижі 18 квітня заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова. Сьогодні, 8 вересня, таку позицію повторив і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Увечері 27 квітня Трамп утретє за тиждень дав зрозуміти, що незадоволений позицією Росії. А Рубіо напередодні повторно заявив, що Вашингтон може відмовитися від спроб мирного врегулювання, якщо Москва і Київ не досягнуть прогресу. У такому разі Росії може загрожувати посилення санкцій.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс казав, що розуміє — між Україною та Росією «дуже велика прірва» щодо бачення завершення війни. Тому в наступні 100 днів адміністрація Дональда Трампа працюватиме, аби «спробувати зблизити ці сторони».