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Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких депортувала Росія

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Європейський парламент 8 травня проголосував за резолюцію, в якій закликає повернути українських дітей, яких Росія незаконно вивезла або депортувала.

Про це повідомив український омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець.

Резолюцію підтримали п’ять провідних політичних груп Європарламенту: EPP, S\&D, Renew Europe, Verts/ALE та ECR.

У документі йдеться, що:

Лубінець зазначає: Європарламент прямо каже, що не може бути жодної мирної угоди без повернення всіх дітей і покарання Росії.