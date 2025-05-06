На Гаваях підвищать податок для туристів, щоб боротися зі змінами клімату

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Уперше в США на Гаваях підвищать туристичний податок для боротьби з кліматичними змінами.

Про це пише The Guardian.

Це перший у США закон, що підвищує податок на короткострокове проживання. Так хочуть профінансувати захист довкілля та підвищити готовність регіону до природних катастроф, спричинених кліматичною кризою. Губернатор штату Джош Грін підтримує цю ініціативу та, як очікують, підпише закон.

Законопроєкт додає 0,75% до чинного податку на проживання в готелях і орендованих квартирах. Також він вводить новий податок у 11% на послуги круїзних лайнерів, розрахований пропорційно до кількості днів, проведених у гаванях Гаваїв.

За оцінками, завдяки цим змінам штат збиратиме майже $100 мільйонів щороку. Кошти підуть на:

відновлення пляжів Вайкікі, які зазнають ерозії;

спеціальні кріплення для дахів, які допомагають будівлям краще витримувати сильні вітри та шторми. Це зменшить ризик руйнувань під час ураганів;

очищення території від сухих, легкозаймистих бур’янів, які швидко поширюються і стали однією з причин масштабної пожежі в Лахайні у 2023 році.

Гаваї вже зараз беруть з туристів 10,25% податку за короткострокове проживання (наприклад, у готелях або в орендованих квартирах). Але із 1 січня цей податок збільшать до 11%. Окремо округи штату стягують ще 3% податку на проживання, а також діє загальний податок з обігу у 4,712%.

Усе разом — це 18,712% податкового навантаження, яке турист сплачує при розрахунку. Це один із найвищих показників у США.

Попри це губернатор Гаваїв Джош Грін вважає, що туристи майже не відчують різниці. За його словами, більшість відвідувачів приїжджають на Гаваї, щоб насолодитися природою, тож вони, швидше за все, підтримають ідею, що частина їхніх грошей піде на захист довкілля.

Закон можуть підписати до 9 липня 2025 року. Турист із Чикаго Зейн Едлман припустив, що деякі мандрівники можуть обрати дешевші напрямки, як-от Флориду. Але він наголосив: якщо влада Гаваїв прозоро покаже, на що саме йдуть кошти, і доведе, що це справді допомагає клімату — люди підтримають ініціативу.