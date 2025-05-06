Мерца з другої спроби обрали новим канцлером Німеччини
- Автор:
- Ольга Березюк
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Бундестаг з другої спроби схвалив кандидатуру Фрідріха Мерца на посаду канцлера Німеччини.
Про це повідомляє Spiegel.
У другому турі за Мерца проголосували 325 депутатів, тоді як у першому турі — лише 310 з необхідних 316.
Програш Мерца в першому турі став першим подібним прецедентом в історії Німеччини. Ще ніколи призначений канцлер не зазнавав невдачі на виборах до Бундестагу після успішних коаліційних переговорів.
- На виборах у Бундестаг партія Мерца «Християнсько-демократичний союз» набрала 29% голосів і повернулася до влади.
- «Бабель» переказував профайл Фрідріха Мерца — про те, як він ішов до влади та які виклики перед ним стоять. Його чекають дуже складні часи, оскільки Європа має готуватись до розриву відносин з Америкою. До того ж Німеччина стикається з проблемами всередині країни, зокрема з міграцією.