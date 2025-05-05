США платитимуть по $1000 нелегальним іммігрантам, щоб вони добровільно виїхали

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США виплачуватимуть $1000 нелегальним іммігрантам, які погодяться добровільно повернутись до своїх країн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства національної безпеки США.

Міністерство нацбезпеки також заявило, що покриватиме витрати на поїздку. Крім того, іммігрантів, які скористаються додатком CBP Home, щоб повідомити уряд про свій намір повернутись додому, позбавлять пріоритету на затримання й депортації.

«Якщо ви перебуваєте тут нелегально, самодепортація — це найкращий, найбезпечніший і найдешевший спосіб залишити США та уникнути арешту. Міністерство нацбезпеки тепер пропонує нелегальним іммігрантам фінансову допомогу на подорож і одноразову виплату за повернення додому через додаток CBP Home», — сказала міністерка Крісті Ноем.

У відомстві додали, що навіть з урахуванням виплати $1000 прогнозується, що використання CBP Home зменшить витрати на депортацію приблизно на 70%. Наразі середня вартість арешту, затримання та видворення нелегального іноземця становить $17 121.

Політика Трампа щодо мігрантів

У перший день президентства Дональд Трамп підписав указ, який забороняє видавати документи про американське громадянство дітям, народженим на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад, за візою, а батько не є громадянином.

А наступного дня він підписав указ, яким закрив південний кордон країни, тобто з Мексикою, для «нелегальних мігрантів» і наказав депортувати тих, хто нелегально потрапив у США з Мексики.

Згодом у США призупинили низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні. Зокрема, програму Uniting for Ukraine, за якою вʼїжджали українці. Це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, що тікають з деяких найбільш нестабільних і небезпечних місць у світі. Крім України, програми пропонували тимчасовий захист іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.

А наприкінці березня Трамп позбавив 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців правового статусу, який дозволяв легально перебувати в США.