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Україна успішно пройшла скринінг ЄС щодо підприємництва та промислової політики

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Цього тижня, 28–29 квітня, у Брюсселі відбувся офіційний скринінг відповідності українського законодавства нормам Європейського Союзу за розділом 20 — «Підприємництво та промислова політика».

Про це пише Міністерство економіки.

Підготовка до скринінгу тривала кілька місяців і включала взаємодію між структурними підрозділами Міністерства економіки, профільними органами державної влади та Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Під час сесій команда Мінекономіки презентувала прогрес у таких напрямах:

Європейська комісія відзначила високий рівень підготовки української делегації. Серед питань, які потребують додаткової уваги, — передбачення більш швидкого впровадження Директиви щодо прострочених платежів (Late Payment Directive).